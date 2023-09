Un gol decisivo dopo una prova più che positiva: serata perfetta per Matias Soulé, che ha firmato la sua prima rete con la maglia del Frosinone permettendo alla sua squadra di agganciare la Fiorentina (1-1) in uno dei posticipi del turno infrasettimanale di Serie A. Intervistato da Sky Sport a fine partita, l'attaccante argentino ha svelato un curioso aneddoto avvenuto dopo il gol: "Di Francesco è entrato negli spogliatoi - ha raccontato Soulé - e mi ha detto che, avendo segnato il mio primo gol, dovrò pagare la cena a tutti. Se vuole però possiamo fare una grigliata a casa mia - ha aggiunto ridendo -, c'è anche mio padre che cucina". Non solo le 'scommesse' con l'allenatore, il classe 2003 ha parlato anche del suo momento: "A Frosinone mi sento molto bene - ha proseguito - e ogni giorno che passa sento sempre più fiducia da parte di tutti. Avevo preso due pali, aspettavo questo gol e sono contento. Lo dedico a mia nonna che non c'è più, il calcio le piaceva e in Argentina veniva sempre a vedermi. Mi manca tanto, questo gol è per lei e per tutta la mia famiglia, io gioco per loro".