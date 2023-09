La vittoria sul campo del Verona ha proiettato l'Atalanta verso le zone più alte della classifica, ma dopo la trasferta del Bentegodi dall'infermeria non arrivano buone notizie per Gian Piero Gasperini. Stop per Charles De Ketelaere, che nel finale della sfida con i gialloblù ha rimediato un risentimento muscolare al quadricipite sinistro. Il belga nella giornata di venerdì 29 settembre ha svolto un lavoro differenziato e sabato 30 sosterrà un provino per capire se potrà o meno essere disponibile in vista del prossimo match contro la Juventus in programma domenica 1 ottobre alle 18. Terapie e lavoro individuale anche per Gianluca Scamacca, mentre El Bilal Touré sta proseguendo nel suo percorso riabilitativo. Loro, come è noto, contro i bianconeri non ci saranno, adesso Gasperini attende di conoscere le novità su De Ketelaere.