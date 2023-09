Il Monza: "L'uomo dei sogni"

Anche con il club brianzolo Berlusconi è stato capace di un'impresa sportiva fuori dal comune, portandolo in Serie A per la prima volta e conquistando una salvezza più che tranquilla. Così lo ricorda il club: "29 settembre, un giorno per sempre speciale. Impossibile dimenticare quando è nato l’Uomo dei Sogni, nel nostro caso del grande sogno biancorosso, che per sempre ha cambiato la storia del Monza. Tanti auguri al nostro Presidente. Silvio Berlusconi per sempre con noi"