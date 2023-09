Sospeso per la positività al testosterone ravvisata a seguito della prima giornata di campionato contro l'Udinese, il centrocampista francese si è rivisto assieme alla moglie Zulay mentre si allenano insieme in palestra. Il giocatore è in attesa di sottoporsi alle controanalisi il prossimo 5 ottobre

Paul Pogba è riapparso sui social. Non sul proprio profilo, ma su quello della moglie: una storia sul profilo Instagram di Zulay Pogba ritrae il centrocampista della Juventus che, fermo per il sospetto caso di doping, si allena in palestra con la consorte. Il calciatore continua a vivere con il fiato sospeso. Il prossimo 5 ottobre ci sarà il verdetto definitivo sulla vicenda della sua positività: per giovedì prossimo sono fissate le controanalisi, che daranno le risposte sul futuro del francese, risultato positivo al testosterone, l controllo effettuato il 30 agosto, giorno di Udinese-Juventus, partita nella quale peraltro il francese era rimasto in panchina. Pogba è stato sospeso dal tribunale nazionale antidoping in via cautelare.