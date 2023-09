La Juve deve fare i conti con le assenze di Milik e Vlahovic per la trasferta di Bergamo. Il polacco è fuori per un risentimento muscolare, mentre il serbo per un problema alla schiena. A centrocampo Miretti, dovrebbe prendere il posto di Fagioli. Rimane un dubbio da sciogliere: Gatti o Rugani? Poche novità di formazione per l’Atalanta: torna in porta Musso, mentre in difesa Scalvini va verso la titolarità al posto di Toloi. Zappacosta rientra al posto di Holm