L'allenatore ha commentato il secondo poker consecutivo rifilato dal suo Napoli: "Stanno tornando tutti ad alto livello e questo aiuta ad avere continuità. Bene Anguissa e Kvara, Ostigard e Natan stanno crescendo, Osimhen e Gaetano sono entrati e hanno segnato. Zielinski? Capisci il suo valore quando ti manca. Sui rigori...". De Laurentiis: "Grande prova di maturità" LECCE-NAPOLI 0-4: GOL E HIGHLIGHTS

Serviva una conferma dopo il 4-1 nell'infrasettimanale per il Napoli ed è arrivata. Con un miglioramento: 4 sono rimasti i gol fatti anche nella trasferta di Lecce, ma questa volta i tre punti sono arrivati mantenendo la porta inviolata. Il modo migliore per arrivare all'appuntamento di Champions di martedì, in programma contro il Real Madrid. Rudi Garcia è più che soddisfatto dopo il poker in terra salentina: "È una partita che abbiamo gestito bene - ha detto l'allenatore a Dazn -. Volevamo partire forte, fare il primo gol nel primo quarto d'ora. Sono contento che è arrivato su una punizione laterale, perché il mio staff ha lavorato bene e ha individuato che andava calciata così. C'erano due zone dove poter fare gol e sono contento soprattutto perché l'ha segnato Ostigard. Da quando lo conosco si è dimostrato un giocatore con l'anima collettiva, sta facendo molto bene. La differenza l'abbiamo fatta poi nella gestione del gruppo, Osimhen non ha iniziato ma è entrato con freschezza e ha fatto un gol importante per noi. Anche Gaetano per la sua prima ha segnato, non abbiamo subito gol ed è una buona cosa. La lezione di Genova è stata imparata e questa cosa mi piace".

"Natan sta crescendo. Zielinski? Ti accorgi del suo valore quando ti manca" "Va ricordato che Natan è arrivato tardissimo, anche Lindstrom, e non erano ovviamente pronti per l'inizio - ha aggiunto il mister del Napoli -. Per fortuna Natan non è andato in nazionale, è rimasto con noi e così ha capito la filosofia del nostro gioco. Sta prendendo fiducia, i centrali possono giocare anche ogni tre giorni con meno impatto fisico. Si è inserito bene, è molto intelligente. Zielinski? Ti accorgi dell'importanza di un giocatore quando non ce l'hai. È un giocatore che sa fare tante cose sul campo, vede e realizza tecnicamente più veloce degli altri". vedi anche Kvara è tornato super: pagelle di Lecce-Napoli 0-4

"Io faccio la lista dei rigoristi per evitare guerre, qui succede il contrario..." Garcia è tornato poi su cosa non è andato nelle settimane precedenti: "Sicuramente abbiamo iniziato bene la stagione, 6 punti su 6, poi è arrivato un primo tempo bellissimo contro la Lazio e un secondo in cui abbiamo perso anche se non meritavamo di perdere né di vincere - ha spiegato -. Tutti stanno tornando al loro miglior livello, penso ad Anguissa e Kvara, e questo aiuta la squadra a ritrovare più continuità. Il Cholito ha fatto un bel primo tempo, meritava anche di segnare, l'ho tolto per non giocarmi una finestra di cambi nel secondo tempo. Siamo sulla strada giusta". Infine una battuta su Osimhen che ha concesso di nuovo la battuta del penalty a un suo compagno di squadra: "Io faccio una lista su chi tira i rigori così non c'è nessuna guerra, ma qui succede il contrario e questo mi piace ancora di più. Ora la parola importante è recupero così martedì possiamo dare il meglio davanti ai nostri tifosi". approfondimento La classifica della Serie A

De Laurentiis: "Grande prova di maturità" Entusiasta della vittoria e della prova del Napoli anche il presidente De Laurentiis. "Sono sempre stato sereno e tranquillo, non ho mai avuto dubbi” ha dichiarato all'uscita dallo stadio, come riportato dall'Ansa, prima di postare l'ormai classico commento sui social: "Non solo siamo ripartiti da Bologna, ma a Lecce c’è stata una grande prova di maturità contro una squadra da non sottovalutare - ha commentato il presidente -. Bravi tutti!". leggi anche Il Napoli: "Mai voluto offendere Osimhen"

