Nagorno Karabakh, Mkhitaryan ringrazia Giroud per il sostegno alla causa armena

Il calciatore armeno dell'Inter ha voluto ringraziare l'attaccante rossonero con un bel messaggio sui social per il sostegno ricevuto per la causa del Nagorno Karabakh: "C'è una squadra sola nel calcio quando si tratta di umanità"

"Siamo una squadra sola quando si tratta di umanità, Grazie Olivier Giroud": poche parole ma cariche di significato per Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore armeno in questi giorni sta facendo sentire la sua voce per la popolazione del Nagorno Karabakh , enclave armena in Azerbaigian. Lo scorso 20 settembre l'autoproclamata repubblica separatista di Artsakh era stata costretta alla resa da un'invasione e dai bombardamenti dell'esercito azero scattati il 19 settembre. Una tensione che ha provocato un vero e proprio esodo di massa degli armeni del Nagorno Karabakh, oltre 100 mila secondo alcune stime.

Giroud a sostegno della causa armena

Olivier Giroud aveva condiviso un lungo post di Henrikh Mkhitaryan, in cui il calciatore dell'Inter chiedeva una mobilitazione dell'opinione pubblica mondiale per sostenere la causa degli armeni del Nagorno Karabakh, per la realizzazione immediata di un corridoio umanitario nella regione per garantire la sicurezza dei numerosi profughi e per l'invio di una missione internazionale diplomatica per mettere fine alle operazioni militari nella regione.