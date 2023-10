Con il poker alla Salernitana Lautaro Martinez ha rafforzato il suo primato nella classifica capocannonieri di Serie A. Non è però l'unica voce statistica in cui in testa ci sono giocatori nerazzurri. Il compagno di reparto dell'argentino, Thuram, è il migliore finora per assist, ma anche portiere e difensori brillano. Ecco tutte le statistiche del campionato che vedono gli interisti protagonisti principali