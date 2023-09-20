Serie A, quali giocatori hanno fatto 4 o più gol in una partita

Al Tardini di Parma il primo poker in Serie A di Donyell Malen. 4 gol segnati da uno stesso giocatore in 90' non si vedevano nel nostro campionato da quasi 2 anni. L'ultimo a segnare 4 reti nella stessa partita era stato Mateo Retegui in Verona-Atalanta dell'8 febbraio 2025. Ecco chi sono stati gli altri (con Lautaro Martinez che continua a detenere un primato difficilmente battibile)... (dati Transfermarkt)
- L'ultimo giocatore della Roma a fare 4 gol in una gara in A era stato Vincenzo Montella in un derby (Lazio-Roma 1-5, 10 marzo 2002
- 4 gol segnati in appena 40' giocati (Lautaro Martinez contro la Salernitana era entrato in campo al 55' sullo 0-0). Nessuno prima di Lautaro era mai riuscito a firmare un poker partendo dalla panchina
- L'unico a segnare 4 gol in un derby di Serie A, insieme ad Altafini (nel derby di Milano)
- Alessandro Altobelli: 4 gol in Inter-Catania 6-0 (Serie A 1983/84)
- Giuseppe Savoldi: 4 gol in Napoli-Foggia 5-0 (Serie A 1977/78)
- Roberto Boninsegna: 4 gol in Inter-Cagliari 4-1 (Serie A 1974/75)
- Roberto Boninsegna: 4 gol in Inter-Foggia 5-1 (Serie A 1973/74)
- Pierino Prati: 4 gol in Bari-Milan 0-5 (Serie A 1969/70)
- Gianni Rivera: 4 gol in Brescia-Milan 1-4 (Serie A 1969/70)
- Angelo Sormani: 4 gol in Milan-Catania 6-1 (Serie A 1965/66)
- Silvano Mencacci: 4 gol in Spal-Mantova 5-2 (Serie A 1963/64)
- Kurt Hamrin: 4 gol in Fiorentina-Genoa 5-0 (Serie A 1962/63)
- José Altafini: 4 gol in Milan-Juventus 5-1 (Serie A 1961/62)
- Sergio Brighenti: 4 gol in Sampdoria-Inter 4-2 (Serie A 1960/61)
- Eddie Firmani: 4 gol in Inter-Lazio 7-0 (Serie A 1960/61)
- José Altafini: 4 gol in Milan-Inter 5-3 (Serie A 1959/60)
- Arne Selmsosson: 4 gol in Roma-Genoa 5-0 (Serie A 1958/59)
- Jan Aronsson: 4 gol in Atalanta-Vicenza 2-4 (Serie A 1957/58)
- Paolo Barison: 4 gol in Milan-Genoa 1-5 (Serie A 1957/58)
- Kurt Hamrin: 4 gol in Padova-Genoa 6-3 (Serie A 1957/58)
- Omar Sivori: 4 gol in Juventus-Vicenza 5-2 (Serie A 1957/58)
- Luis Vinicio: 4 gol in Napoli-Palermo 4-1 (Serie A 1956/57)
- Eddie Firmani: 4 gol in Sampdoria-Pro Patria 7-0 (Serie A 1955/56)
- Gunnar Nordahl: 4 gol in Milan-Spal 6-0 (Serie A 1954/55)
- Hasse Jeppson: 4 gol in Napoli-Atalanta 6-3 (Serie A 1953/54)
- Gunnar Nordahl: 4 gol in Triestina-Milan 0-6 (Serie A 1953/54)
- Poul Rasmussen: 4 gol in Atalanta-Triestina 5-2 (Serie A 1952/53)
- Hasse Jeppson: 4 gol in Atalanta-Triestina 7-1 (Serie A 1951/52)
- Carlo Galli: 4 gol in Palermo-Pro Patria 8-0 (Serie A 1950/51)
- Karl Aage Hansen: 4 gol in Juventus-Sampdoria 7-2 (Serie A 1950/51)
- Mihaly Kincses: 4 gol in Atalanta-Lucchese 0-5 (Serie A 1950/51)
- Gunnar Nordahl: 4 gol in Milan-Novara 9-2 (Serie A 1950/51)
- Adriano Bassetto: 4 gol in Venezia-Sampdoria 3-7 (Serie A 1949/50)
- Adriano Bassetto: 4 gol in Sampdoria-Palermo 4-0 (Serie A 1949/50)
- Leto Brunecchi: 4 gol in Venezia-Padova 0-8 (Serie A 1949/50)
- Alberto Galassi: 4 gol in Fiorentina-Roma 4-1 (Serie A 1949/50)
- Istvan Mike: 4 gol in Bologna-Venezia 6-1 (Serie A 1949/50)
- Mario Boyé: 4 gol in Genoa-Triestina 6-2 (Serie A 1949/50)
- Istvan Nyers: 4 gol in Inter-Bari 4-0 (Serie A 1949/50)
- Gunnar Nordahl: 4 gol in Milan-Torino 7-0 (Serie A 1949/50)
- Aurelio Santagostino: 4 gol in Milan-Bari 9-1 (Serie A 1949/50)
- Amedeo Amadei: 4 gol in Inter-Bari 9-1 (Serie A 1948/49)
- Benito Lorenzi: 4 gol in Inter-Lucchese 6-0 (Serie A 1947/48)
- Ettore Puricelli: 4 gol in Milan-Bari 8-1 (Serie A 1947/48)
- Bruno Quaresima: 4 gol in Inter-Alessandria 6-0 (Serie A 1947/48)
- Bruno Quaresima: 4 gol in Inter-Bari 4-1 (Serie A 1947/48)
- Carlo Stradella: 4 gol in Alessandria-Roma 4-0 (Serie A 1947/48)
- Mario Astorri: 4 gol in Juventus-Venezia 7-3 (Serie A 1946/47)
- Juan Carlos Verdeal: 4 gol in Genoa-Fiorentina 5-0 (Serie A 1946/47)
- Amedeo Amadei: 4 gol in Roma-Liguria 5-1 (Serie A 1942/43)
- Giuseppe Baldini: 4 gol in Atalanta-Inter 2-5 (Serie A 1942/43)
- Pietro Enrico Magni: 4 gol in Juventus-Triestina 6-2 (Serie A 1942/43)
- Silvio Piola: 4 gol in Lazio-Juventus 5-3 (Serie A 1942/43)
- Renato Gei: 4 gol in Fiorentina-Modena 8-0 (Serie A 1941/42)
- Ettore Puricelli: 4 gol in Bologna-Livorno 7-1 (Serie A 1941/42)
- Giacomo Neri: 4 gol in Genoa-Bari 6-1 (Serie A 1940/41)
- Aldo Boffi: 4 gol in Milan-Modena 4-0 (Serie A 1939/40)
- Angelo Cattaneo: 4 gol in Genoa-Bari 8-0 (Serie A 1938/39)
- Guglielmo Trevisan: 4 gol in Triestina-Bari 6-0 (Serie A 1937/38)
- Felice Borel: 4 gol in Sampierdarenese-Juve 2-6 (Serie A 1936/37)
- Umberto Busani: 4 gol in Napoli-Lazio 3-5 (Serie A 1936/37)
- Pietro Buscaglia: 4 gol in Toro-Bari 6-1 (Serie A 1936/37)
- Guglielmo Gabetto: 4 gol in Juve-Sampierd. 7-2 (Serie A 1935/36)
- Attilio Demaria: 4 gol in Inter-Sampierd. 6-1 (Serie A 1934/35)
- Enrique Guaita: 4 gol in Toro-Roma 3-6 (Serie A 1933/34)
- Giuseppe Meazza: 4 gol in Lazio-Inter 1-4 (Serie A 1933/34)
- Gino Rossetti: 4 gol in Torino-Casale 9-0 (Serie A 1932/33)
- Angelo Schiavio: 4 gol in Bologna-Pro Patria 6-1 (Serie A 1932/33)
- Antonio Bisigato: 4 gol in Bari-Genoa 4-2 (Serie A 1931/32)
- Giovanni Fantoni: 4 gol in Lazio-Modena 9-1 (Serie A 1931/32)
- Libero Marchina: 4 gol in Alessandria-Pro Patria 6-1 (Serie A 1931/32)
- Pedro Petrone: 4 gol in Fiorentina-Modena 5-0 (Serie A 1931/32)
- Silvio Piola: 4 gol in Alessandria-Pro Vercelli 4-5 (Serie A 1931/32)
- Giuseppe Meazza: 4 gol in Inter-Roma 6-0 (Serie A 1929/30)
- Federico Munerati: 4 gol in Juventus-Pro Vercelli 6-1 (Serie A 1929/30)
- Rocco Ranelli: 4 gol in Milan-Padova 6-0 (Serie A 1929/30)
- Miroslav Klose: 5 gol in Lazio-Bologna 6-0 (Serie A 2012/13)
- Roberto Pruzzo: 5 gol in Roma-Avellino 5-1 (Serie A 1985/86)
- Kurt Hamrin: 5 gol in Atalanta-Fiorentina 1-7 (Serie A 1963/64)
- Antonio Angelillo: 5 gol in Inter-Spal 8-0 (Serie A 1958/59)
- Emanuele Del Vecchio: 5 gol in Verona-Sampdoria 5-3 (Serie A 1957/58)
- Carlo Galli: 5 gol in Milan-Lazio 6-1 (Serie A 1957/58)
- Bruno Ispiro: 5 gol in Triestina-Padova 9-1 (Serie A 1948/49)
- Istvan Mike: 5 gol in Bologna-Livorno 6-2 (Serie A 1948/49)
- Guglielmo Gabetto: 5 gol in Juventus-Bari 6-2 (Serie A 1939/40)
- Giuseppe Meazza: 5 gol in Inter-Bari 9-2 (Serie A 1937/38)
- Cesare Fasanelli: 5 gol in Roma-Livorno 7-1 (Serie A 1930/31)
- Italo Rossi: 5 gol in Pro Patria-Roma 6-1 (Serie A 1929/30)
- Giovanni Vecchina: 5 gol in Padova-Pro Patria (Serie A 1929/30)
- Silvio Piola: 6 gol in Pro Vercelli-Fiorentina 7-2 (Serie A 1933/34)
- Omar Sivori: 6 gol in Juventus-Inter 9-1 (Serie A 1960/61)