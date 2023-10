Genoa-Milan, le probabili formazioni

Nel match del sabato sera alle 20.45 al Ferraris (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) assenza importante per il Genoa, che non potrà contare su Retegui. Nel Milan Pioli rivoluziona l'attacco, cambiando tutti e tre gli interpreti del tridente: giocheranno Chukwueze, Jovic e Okafor. Fuori, dunque, Pulisic, Giroud e Leao. A destra in difesa Florenzi e non Calabria, non al meglio dopo la trasferta di Dortmund

GENOA-MILAN LIVE