La Juventus ha approvato il bilancio 2022/2023 con una perdita di 123,7 milioni di euro e varerà un aumento di capitale pari a un massimo di 200 milioni . Questo l’esito del Consiglio di Amministrazione che si è tenuto nella giornata di oggi e che verrà ratificato in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti, fissata per il prossimo 23 novembre all’ Allianz Stadium . Nel comunicato pubblicato in serata dal club bianconero, si legge come il rosso record registrato nel 2021/2022, pari a 239,3 milioni di euro, sia stato quasi dimezzato. La perdita di circa 123 milioni, si legge ancora nel comunicato, risulta “in parte influenzata dagli effetti negativi sui ricavi e sui costi correlati agli esiti dei procedimenti sportivi italiani e internazionali”. Sempre il cda ha definito “le linee guida di una manovra di rafforzamento patrimoniale da attuarsi mediante la riduzione del capitale sociale al minimo legale e contestuale aumento del capitale sociale, a pagamento, per massimi € 200 milioni. EXOR N.V. ha espresso il proprio sostegno all’operazione, impegnandosi a sottoscrivere la quota di aumento di capitale di propria pertinenza, pari al 63,8%, e ha inoltre manifestato la propria disponibilità ad effettuare versamenti in conto futuro aumento di capitale per massimi € 128 milioni circa.”.

Scanavino a Sky: "Con aumento capitale progettiamo futuro con serenità"

Intervistato in esclusiva per Sky Sport da Giovanni Guardalà, il CEO della Juventus Maurizio Scanavino ha parlato dell’aumento di capitale e degli obiettivi stagionali per il club, ma anche della conferma della positività di Pogba: “Questo importante aumento di capitale -le parole di Scanavino - è la conferma dell’impegno e del legame che la famiglia Agnelli ha con la Juventus, legame che tra l’altro quest’anno raggiunge i 100 anni e che stiamo festeggiando. L’aumento di capitale arriva in un momento molto importante perché la non partecipazione alle coppe europee a causa della squalifica poteva mettere in difficoltà la società, non avere adeguate risorse per il futuro. In questo modo possiamo invece progettare con serenità ma decisione il futuro prossimo della Juve”. Le risorse di questo aumento di capitale verranno per il mercato di gennaio? “Sono risorse importanti che devono essere inserite in un progetto che deve coniugare sostenibilità e competitività. Se partiamo dal mercato estivo appena concluso, sono stati confermati i giocatori più rappresentativi e di valore. Sono state fatte conferme importanti come il prolungamento del contratto di Rabiot, il riscatto di Milik e l’acquisto di due giovani di talento come Weah e Cambiaso. Per il futuro, il progetto sportivo che è condiviso con allenatore e ds, vedrà un mix di campioni esperti e solidi che potranno dare continuità prestazionale, con dei giovani talenti che emergeranno dalla Next Gen o che andremo a individuare sul mercato con un preciso progetto di scouting”.