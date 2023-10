Dopo la sconfitta contro il Milan Gilardino non parla, ai microfoni si presenta il presidente Alberto Zangrillo che si sfoga duramente per gli episodi che a suo parere hanno deciso la gara: "Il gol di Pulisic? Dicono che non c'è ragionevole certezza sul suo fallo di mano ma guarda caso succede sempre contro di noi. Chiedo rispetto per i 35mila tifosi allo stadio"

