Dove vedere Inter-Bologna in tv

La partita tra Inter e Bologna, valida per l'8^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 7 ottobre alle 15 in diretta sull’app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Bologna

L’ultimo pareggio in Serie A tra Bologna e Inter risale al 19 settembre 2017: 1-1 firmato da Simone Verdi per i rossoblù e Mauro Icardi per i nerazzurri. Da allora quattro successi emiliani e sette lombardi. Da quando Simone Inzaghi allena l’Inter, i nerazzurri hanno collezionato due vittorie in casa contro i rossoblù e due sconfitte in trasferta. L’Inter ha registrato tre vittorie consecutive in casa contro il Bologna in Serie A e in entrambe le ultime due in ordine di tempo ha addirittura trionfato con il punteggio di 6-1; la formazione nerazzurra non ottiene quattro successi casalinghi di fila in campionato contro gli emiliani dal periodo 2001-2004. Questa è la quinta volta nell’era dei tre punti a vittoria che l’Inter inizia un campionato di Serie A con almeno sei vittorie nelle prime sette gare giocate (dopo il 2019/20, 2017/18, 2002/03 e 1997/98), ma in nessuna delle quattro precedenti ha poi vinto lo Scudetto (tre volte seconda e una quarta). Il Bologna ha collezionato quattro clean sheet consecutivi in Serie A per la prima volta da marzo 2016 e non arriva a cinque dal novembre 1999 (in quel caso la quinta gara fu proprio contro l’Inter, ma in casa). Per gli emiliani sono ben 428 i minuti senza subire gol, la striscia aperta attualmente più lunga nei maggiori cinque campionati europei 23/24. Da quando Thiago Motta allena il Bologna, gli emiliani hanno perso solamente 11 gare in Serie A (le stesse sconfitte registrate dall’Inter): soltanto Napoli (cinque ko) e Milan (nove) hanno fatto meglio nella competizione considerando le squadre presenti in entrambi i campionati (22/23 e 23/24). Si sfidano in questa partita le due formazioni che hanno subito meno gol nella Serie A 2023/24: Inter (tre reti subite) e Bologna (quattro). Questi due club sono anche tra le cinque squadre che hanno subito meno tiri nello specchio in questo campionato: l’Inter (18, più solo del Napoli a 16) e il Bologna (22, come il Genoa – dietro anche alla Roma a 19).