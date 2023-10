Per lui prima doppietta in maglia giallorossa: "Non è la Roma di Lukaku, la Roma è la Roma, c'è un popolo intero dietro di noi - ha detto a DAZN -. Segreti? Nessuno, sono un professionista e ho lavorato duramente". Su Dybala: "Speriamo torni presto, è il nostro giocatore più importante" HIGHLIGHTS - INFORTUNIO DYBALA: LE NEWS

Cinque gol in sei giornate di A, sette in otto partite stagionali, una super media gol e la prima doppietta, al Cagliari nel netto 4-1 della Roma in trasferta: è già la Roma di Romelu Lukaku? "No, la Roma è la Roma - ha risposto proprio Romelu nel post gara a DAZN -. Siamo una squadra e dobbiamo ancora migliorare: siamo in una posizione difficile di classifica, ma stiamo crescendo. Vogliamo fare meglio e possiamo fare meglio, per i nostri tifosi e la nostra città. C'è un popolo intero dietro di noi".

Solo Batigol meglio di lui Subito un grande avvio di stagione: tra i giocatori che hanno esordito in giallorosso nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo Gabriel Batistuta (otto) ha fatto meglio nelle prime sei gare con questa maglia. "Segreti? Nessuno, sono un professionista. In estate ho lavorato: non ho mai parlato per dimostrare il mio valore in campo, oggi è andata bene".

Su Dybala e Mourinho "Con Paulo c'è un grandissimo feeling - dice Lukaku -, ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori da quando sono arrivato in Italia, Paulo è un giocatore che mi aiuta tanto. Peccato che si sia fatto male oggi, ma spero che lo recupereremo presto perché è il nostro giocatore più importante". Infine su Mou: "Come ho detto in passato, io e il mister abbiamo una relazione speciale. Lui conosce la mia famiglia, conosce i miei figli: è uno di cui ho fiducia, come lui ne ha in me. È anche duro, come lo sono stati altri allenatori in passato, ma è l'unico modo che ho per crescere come giocatore".