E' durata solo 37' e si è conclusa tra le lacrime la partita contro il Cagliari di Paulo Dybala. L'argentino, infatti, è stato costretto a lasciare il campo prima dell'intervallo a causa di un forte contrasto ginocchio contro ginocchio con Prati, durante un'azione in mezzo al campo. Dalla dinamica sembrerebbe solo una forte botta, ma l'articolazione del numero 21 della Roma potrebbe aver subito anche una torsione innaturale, coinvolgendo dunque i legamenti. E' stata soprattutto la reazione dell'argetino, infatti, a far temere al peggio e tenere tutti i tifosi della Roma, e ovviamente Mourinho, in grande apprensione. Dopo essere stato medicato dai sanitari della Roma, Dybala si è comunque rialzato sulle gambe e ha lasciato il terreno di gioco (Belotti al suo posto) senza zoppicare vistosamente. Sicuramente si tratta quantomeno di un trauma distorsivo, ma solo nelle prossime ore si potranno capire le reali condizioni del ginocchio dell'argentino, dopo la risonanza magnetica alla quale Dybala si sottoporrà. "Non c'è grande ottimismo sulle condizioni di Dybala, anche perché mi fido molto delle sensazioni del giocatore e Paulo mi è sembrato abbastanza pessimista. Ovviamente dovremo aspettare gli esami di domani, ma se il giocatore non ha buone sensazioni non posso averle io. Paulo ha tanta esperienza, soprattutto del suo corpo, è triste e non è fiducioso, quindi possiamo solo sperare", le parole di Mourinho al termine della partita. A Trigoria è arrivato il momento delle preghiere.