Dove vedere Monza-Salernitana in tv

I numeri di Monza e Salernitana

Il Monza ha vinto tre delle ultime quattro sfide in campionato contro la Salernitana (una sconfitta), dopo che aveva ottenuto solo due successi nelle precedenti 10 gare giocate nell’era dei tre punti a vittoria nei tornei professionistici contro questa avversaria (5 pareggi, 3 sconfitte). La Salernitana è, insieme alla Cremonese, una delle due squadre contro cui il Monza ha vinto in Serie A, Serie B e Serie C nell’era dei tre punti a vittoria (playoff esclusi). La Salernitana non ha mai vinto in trasferta tra Serie A e Serie B contro il Monza (3 pari, 7 sconfitte in 10 precedenti), solo contro il Cagliari (12) e contro il Treviso (11) conta più precedenti esterni senza neanche un successo tra le due competizioni (playoff esclusi). Il Monza è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare di campionato (una vittoria, 3 pari), tenendo la porta inviolata nelle due più recenti (contro Bologna e Sassuolo); solo una volta in Serie A ha registrato tre clean sheet di fila, tra settembre e ottobre 2022, nelle prime tre con Raffaele Palladino in panchina. La Salernitana è la squadra che ha pareggiato più trasferte in Serie A nel 2023: sette; l’ultimo successo dei campani fuori casa in campionato risale allo scorso 27 gennaio (contro il Lecce), da allora hanno registrato 12 trasferte di fila senza vittorie (7 pari, 5 sconfitte), l’unica volta che hanno fatto peggio nella competizione è stata tra il 1947 e il 1999 (30). Questa sarà la prima partita per il Monza nell’anticipo domenicale delle 12.30 nel massimo campionato: l’ultima squadra che ha vinto il suo primo incontro in assoluto in Serie A giocato domenica alle 12:30 è stata proprio la Salernitana, il 24 aprile 2022 contro la Fiorentina; quello tuttavia è stato l’unico successo dei campani in queste gare nella competizione (un pareggio, una sconfitta). La Salernitana è una delle tre squadre a non aver ancora trovato il successo in questo campionato (insieme a Cagliari e Udinese): per la prima volta nella loro storia infatti i campani hanno iniziato un torneo di Serie A con zero vittorie nelle prime sette gare giocate.