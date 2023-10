Inter, Arnautovic migliora: forse in campo a inizio novembre

Da Appiano Gentile arrivano buone notizie sul recupero dell'attaccante austriaco, che si era fermato a Empoli lo scorso 24 settembre. Dopo la prima diagnosi di circa due mesi di assenza, l’attaccante austriaco sta bruciando le tappe e potrebbe anticipare il suo ritorno in campo di circa 15-20 giorni. Sicuramente non ci sarà alla ripresa del campionato per Torino-Inter

Buone notizia arrivano dall'infermeria in casa Inter. Marko Arnautovic potrebbe infatti anticipare le tappe del recupero dall'infortunio muscolare patito a Empoli lo scorso 24 settembre e tornare a disposizione di Inzaghi tra circa 25 giorni anticipando il rientro di quasi tre settimane rispetto alla prima diagnosi di circa due mesi. Da escludere il suo impiego alla ripresa del campionato per Torino-Inter ma già nella settimana successiva l'attaccante potrebbe iniziare a lavorare in gruppo per sperare in una convocazione per Inter-Roma della decima giornata. Inzaghi spera di poter puntare sull’ex Bologna per completare il reparto offensivo almeno per l'impegno Champions dell'8 novembre contro il Salisburgo