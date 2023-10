Beppe Marotta è stato ospite al Festival dello sport di Trento. Nel talk a lui dedicato è stato protagonista di un "gioco": gli è stato chiesto di scegliere tra Romelu Lukaku e Mauro Icardi, indicando la sua preferenza con una paletta verde. Nessun dubbio per l'ad dell'Inter: "Per come sono andate le cose, meglio Icardi". Guarda il video

MAROTTA: "LUKAKU FA PARTE DEL PASSATO"