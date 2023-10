Siamo però ancora alle ipotesi, visto che di certezze ce ne sono poche, anche sulle eventuali altre persone coinvolte: siano essi scommettitori o tesserati, che pur a conoscenza dei fatti non hanno denunciato, come invece previsto dal codice di giustizia sportiva. Alcune indiscrezioni in questo senso sono già uscite dalle indagini sul centrocampista della Juventus: due compagni e un membro dello staff, che non è Allegri, sarebbero stati a conoscenza dell’operato del ragazzo. Qualora fosse provato, tali soggetti andrebbero incontro al rischio di una squalifica di non meno di 6 mesi, mentre il club non sarebbe chiamato a rispondere. La Juventus, come tutte le altre società, è obbligata da regolamento federale a fare ogni anno corsi di formazione sui comportamenti derivanti dalle scommesse e inoltre ha anche subito informato la Federazione, non appena saputo del caso Fagioli, come confermato da Giuntoli al Festival dello Sport