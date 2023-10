Al netto di una Roma in emergenza difensiva, dopo il doppio infortunio di Llorente e Smalling, a venire in soccorso di Mou è stato Cristante. Da quando gioca nelle retrovie la squadra prende meno gol, tuttavia, il mister portoghese ha bisogno della sua qualità in mezzo al campo

Difesa in emergenza, c'è Cristante per Mou

Dopo il doppio infortunio di Llorente e Smalling, Cristante si è spostato in difesa e i numeri dicono che la Roma ha diminuito i gol subiti. Anche Fonseca lo impiegava nella linea difensiva e le risposte erano sempre state segnate dalla grande affidabilità, col valore aggiunto della qualità nella prima fase di possesso. Metterlo a lavorare nella linea difensiva rimane però una situazione emergenziale. Mourinho ha bisogno di lui per dare forza, intensità e inserimenti in mezzo al campo, al fianco di Paredes. Per questo l’allenatore contro il Monza spera almeno nel recupero di Llorente (più avanti rispetto a Smalling, anche se questo lunedì entrambi hanno lavorato ancora a parte). Cristante è utile dappertutto ma a centrocampo, in questa Roma, fare a meno di lui per lunghi periodi risulterebbe essere troppo penalizzante.