Agente Tonali: "Sandro vincerà la sua ludopatia"

" Sandro è scosso ma ha già iniziato a combattere . È iniziata la sua partita più importante contro una malattia, ma lui ci ha abituati a grandi partite, solitamente vince". Queste le parole di Giuseppe Riso, procuratore del centrocampista del Newcastle a margine di un evento che si è svolto all’ambasciata italiana di Londra. "L’esperienza di Sandro - aggiunge l’agente - salverà la vita di altri ragazzi. Grazie al presidente Gravina per quello che ha detto, e al Newcastle che è molto vicino a Sandro".

Sempre Giuseppe Riso sulla situazione di Tonali: "Sandro non è mai banale, la sua esperienza salverà la vita di altri ragazzi. Complimenti al Newcastle che è sempre stato affianco al giocatore. Lui è sotto shock, è scosso e triste. L'agente ha anche rivelato cosa potrebbe succedere a breve: "Sandro si allena, e sabato potrebbe anche giocare (il Newcastle sfida il Crystal Palace ndr). Ha capito che deve affrontare questo problema in maniera determinata. Il club in questo momento è assolutamente al suo fianco".