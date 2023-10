Il georgiano, che è tornato ai livelli dello scorso anno, in una settimana prima si sposa e poi torna a Verona, dove un anno fa segnò il primo gol in Serie A. Garcia punta su di lui e deve sciogliere un ballottaggio per la sostituzione dell'infortunato Osimhen

Il primo gol, come il primo amore del resto, non si scorda mai. Una questione di sentimento, uno scherzo del destino allora o per meglio dire una dolce coincidenza tornare a Verona, la città dove hai realizzato la tua prima rete in azzurro proprio nella settimana in cui sei convolato a nozze. Poi dici, appunto, il destino… Per Kvaratskhelia il posto migliore dove confermarsi ai suoi livelli. Tornati quelli di un anno fa, due gol e un assist con la Georgia prima di sposarsi con rito religioso a Tiblisi. La luna di miele con il Napoli mai interrotta, nonostante una piccola crisi ormai alle spalle e cancellata dalle ultime prestazioni.