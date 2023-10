Scommesse, Procura Torino: nessuna evidenza su Gatti, El Shaarawy e Casale

Oltre al fronte investigativo, la Procura di Torino nelle ultime settimane è costretta a gestire anche quello mediatico. Rivelazioni, anticipazioni, comunicazioni social e trasmissioni tv, con tutto il clamore che ne deriva. Per questo motivo d alla Procura è arrivato un chiarimento: non risultano evidenze su alcuni nomi di giocatori usciti nelle ultime ore (El Shaarawy, Gatti e Casale) , che quindi non risultano al momento indagati. Nomi fatti da Fabrizio Corona a Striscia La Notizia.

La priorità dell’inchiesta: i traffici illeciti

La priorità per gli inquirenti in questo momento è l’inchiesta. Un’indagine che, ricordiamo, ha come obiettivo principale la scoperta della rete di siti e agenzie di scommesse clandestine legate alla criminalità organizzata. Organizzazioni che gestiscono milioni di euro in modo illegale e che tramite questo sistema riciclano ingenti quantità di denaro sporco. E che sfruttano la ludopatia, patologia sempre più estesa e con sempre più “vittime” tra i giovani. Per questo, per i Pm l’interesse primario è stato chiarire con i giocatori coinvolti se e come avessero eventuali relazioni con i gestori di siti e agenzie, più che l’aspetto relativo a eventuali frodi sportive. Una volta chiarita l’assenza di relazioni con la malavita, dal punto di vista penale per i giocatori coinvolti il rischio è al massimo un’ammenda. Ma l’interesse dei Pm verso di loro è marginale: l’obiettivo resta sgominare la rete illegale che ruota intorno alle scommesse illecite.