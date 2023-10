Pioli perde Sportiello: con la Juve gioca Mirante

Lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro per il secondo portiere del Milan, che non sarà a disposizione per la sfida di domenica sera contro la Juve. Con Maignan squalificato dopo l'espulsione di Genova, sarà Mirante a difendere la porta rossonera nel big match di San Siro. La terza scelta di Pioli non gioca una partita da titolare dal 18 aprile 2021, quando indossava la maglia della Roma. Le ultime news dall'inviato a Milanello Manuele Baiocchini

Altra tegola in casa Milan in vista del match di domenica sera alle 20.45 contro la Juventus. Marco Sportiello si è infatti procurato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro e non sarà a disposizione di mister Pioli per la gara di San Siro. L'ex portiere dell'Atalanta sarebbe stato titolare vista la squalifica di Mike Maignan: a questo punto tra i pali finirà Antonio Mirante. Il Milan ha comunicato che "Marco Sportiello ha riportato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Il portiere dovrà osservare un periodo di dieci giorni di riposo dopodiché verrà valutata l’evoluzione con una nuova risonanza magnetica". Sportiello cha accusato un problema nell'allenamento di ieri, oggi gli esami strumentali hanno confermato la lesione. L'estremo difensore dovrà camminare 10 giorni con le stampelle fino al nuovo consulto medico e sarà out fino alla prossima sosta.

Mirante titolare: l'ultima volta nel 2021 Da terzo portiere a titolare a San Siro contro la Juventus in poche ore. Antonio Mirante, classe 1983, sarà così catapultato in campo per la prima volta da oltre due anni. L'ultima partita da titolare del 40enne estremo difensore rossonero risale infatti al 18 aprile 2021 con la maglia della Roma, quando i giallorossi persero 3-1 in casa del Torino. Passato al Milan nella stagione seguente, Mirante ha giocato un minuto lo scorso 4 giugno nella passerella finale dei rossoneri a San Siro contro il Verona, unica presenza negli ultimi due anni. Il portiere è un ex, essendo cresciuto calcisticamente nella Juventus, pur non avendo mai esordito in prima squadra. Mirante sarà il quarto portiere impiegato dal Milan in appena 11 partite ufficiali dopo Maignan, Sportiello e Giroud (a Genova). Se non è record, poco ci manca...

Gli altri dubbi di Pioli in vista della Juventus Quella di Sportiello è solo l'ultima defezione con cui il Milan deve fare i conti verso la gara di domenica. Detto della squalifica di Maignan, Pioli deve anche sostituire l'altro titolare fermato da giudice sportivo, Theo Hernandez. In questo caso il favorito per correre sulla fascia al posto del francese è Florenzi. Ma non solo, perché sono da valutare anche le condizioni di Krunic e Loftus-Cheek, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Sicuramente out invece Samuel Chukwueze, che è tornato dalla Nigeria con un guaio muscolare che lo terrà fuori almeno un mese. approfondimento Lesione per Chukwueze: starà fuori almeno un mese