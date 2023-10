Sarri durante la sosta è riuscito a recuperare Provedel, Zaccagni e Immobile, ma soltanto i primi due dovrebbero scendere in campo titolari nella trasferta del Mapei Stadium. A centrocampo ancora fiducia a Guendouzi e Rovella, mentre in difesa potrebbe esserci spazio per Lazzari. Il Sassuolo con il solito attacco e alle prese con un paio di defezioni tra difesa e centrocampo