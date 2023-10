"Esultanza Kvara? Basta che non la prendo io la freccia..."

Sui singoli, Garcia ha proseguito: "Raspadori lega il gioco, sapevamo che per avere un gioco offensivo di qualità e un palleggio nella metà campo avversaria ci serviva tanto. Meglio non avere assenze, ma ero tranquillo anche senza Osimhen per la qualità che abbiamo in attacco. Potevamo farne di più e senza Meret prendere un secondo gol". A Verona Kvaratskhelia ha segnato una doppietta: "E' tornato già contro l'Udinese, adesso attacca in modo sciolto e senza pensieri. Quando è così è un giocatore che pesa sulla difesa avversaria. L'esultanza? Basta che non la prendo io la freccia...".