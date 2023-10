Dove vedere Sassuolo-Lazio

La partita fra Sassuolo e Lazio si gioca oggi, sabato 21 ottobre alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zanacan con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marina Presello e Matteo Petrucci. Appuntamento su Sky dalle ore 20 e dalle 22.40 con "L'Originale” , in studio Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

I numeri di Sassuolo e Lazio

La Lazio ha vinto 12 partite di Serie A contro il Sassuolo (3 pareggi, 5 sconfitte); l’unica squadra che ha ottenuto più successi contro i neroverdi nella competizione è stata la Juventus (14). Il Sassuolo ha perso le ultime tre partite di Serie A contro la Lazio; i neroverdi hanno una striscia aperta di sconfitte più lunga solamente contro il Napoli (quattro, inclusa una in questa stagione). La Lazio ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A (1 sconfitta), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti sei partite di campionato (1 pareggio, 3 sconfitte); i biancocelesti in generale hanno perso quattro volte in questo inizio di stagione e non subiscono più sconfitte nelle prime nove gare dal 1983/84. Il Sassuolo ha perso quattro delle prime otto partite di questo campionato e nelle prime nove stagionali di Serie A in tre occasioni ha perso più volte: cinque nel 2013/14 e nel 2017/18, sei nel 2019/20. Il Sassuolo ha subito gol in tutte le ultime 16 partite di Serie A, striscia aperta più lunga tra le squadre attualmente nel massimo campionato. La Lazio ha perso tre delle quattro gare esterne di questo campionato (una vittoria), appena un ko in meno rispetto a tutta la scorsa Serie A fuori casa (quattro); i biancocelesti, inoltre, potrebbero trovare la sconfitta in tre trasferte di fila nella competizione per la prima volta da maggio 2021 (quattro, le ultime con Simone Inzaghi in panchina).