Dove vedere Bologna-Frosinone

I numeri di Bologna e Frosinone

Il Bologna ha vinto appena una delle quattro sfide in Serie A contro il Frosinone (un pareggio, 2 sconfitte) e a bilancio conta appena una rete all’attivo, cioè 0.25 a partita, la media più bassa in assoluto per i rossoblù contro una singola avversaria nella competizione. Il Frosinone ha registrato due successi contro il Bologna in Serie A, a fronte di un pareggio e una sconfitta; i ciociari hanno vinto più gare nella competizione solo contro il Verona (tre). Il Bologna è rimasto imbattuto in quattro dei cinque precedenti casalinghi contro il Frosinone tra Serie A e Serie B (3 vittorie, un pari); tuttavia, l’unica sconfitta in questo parziale è arrivata in quello più recente: 4-0 il 27 gennaio 2019, con le reti di Ghiglione, Ciano (doppietta) e Pinamonti. Prima del Frosinone, l’ultima squadra neopromossa a raccogliere almeno 12 punti nelle prime otto gare giocate in un campionato di Serie A era stata il Parma, nel 2018/19 (13); con una vittoria, i ciociari diventerebbero la terza formazione proveniente dalla Serie B a toccare quota 15 punti nelle prime nove gare stagionali dall’inizio dello scorso decennio, dopo l’Atalanta 2011/12 e il Verona 2013/14. Dopo il ko nella prima giornata di questo campionato contro il Milan, il Bologna non ha perso nessuna delle successive sette gare di Serie A (2 vittorie, 5 pari), l’ultima volta che ha registrato una serie di imbattibilità più lunga è stata nel gennaio 2009 (nove, con Sinisa Mihajlovic in panchina). Il Bologna ha chiuso in parità cinque delle prime otto gare di questo campionato (2 vittorie, una sconfitta); nessuna squadra nei cinque grandi campionati europei conta più pareggi finora (cinque anche per Rennes, Udinese e Maiorca); l’ultima formazione che ha ottenuto più pareggi nelle prime nove partite in una stagione di Serie A è stata il Cagliari nel 2006/07 (sei). Il Frosinone non ha ancora trovato il successo in trasferta in questa Serie A (2 pari, una sconfitta) e, considerata anche la sua scorsa partecipazione al massimo campionato, viene da sei gare esterne di fila senza vittorie.