L'allenatore della Juventus elogia i suoi dopo la vittoria sul Milan ("Nel primo tempo non abbiamo concesso nulla") ma rimprovera alla squadra la gestione della superiorità numerica: "Contro una squadra in 10 devi trasformare il campo in un aeroporto: quei passaggi di un metro mi fanno diventare matto". Sugli obiettivi dopo il successo in uno scontro diretto: "Non cambia nulla, dobbiamo arrivare in Champions"