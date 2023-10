Dove vedere Roma-Monza

La partita fra Roma e Monza si gioca oggi, domenica 22 ottobre alle 12.30 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Appuntamento su Sky dalle ore 11.30 e dalle 14.30 con "La Casa dello Sport-Day” , in studio Giorgia Cenni in compagnia di Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti collegato da Roma.

I numeri di Roma e Monza

La Roma ha ottenuto quattro punti in due sfide contro il Monza in Serie A: vittoria per 3-0 all’Olimpico il 30 agosto 2022 (primi due gol in giallorosso di Paulo Dybala) e pareggio per 1-1 all’U-Power Stadium lo scorso 3 maggio. La Roma ha vinto le ultime due partite di campionato, tante quante nelle precedenti 14 gare di Serie A (2 vittorie, 6 pari, 6 sconfitte); nel 2023 solo una volta i giallorossi hanno registrato tre successi di fila in Serie A: ad aprile (contro Sampdoria, Torino e Udinese). Anche il Monza ha vinto le ultime due gare di campionato, solo due volte i brianzoli hanno ottenuto tre successi di fila in Serie A: lo scorso aprile e nel periodo tra settembre-ottobre 2022 (prime tre partite di Palladino da allenatore nel torneo). Il Monza inoltre non subisce gol da 348 minuti: è la serie aperta più lunga di una squadra senza incassare reti in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. I brianzoli potrebbero, inoltre, registrare quattro clean sheet di fila per la prima volta nella loro storia in Serie A. La Roma è la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata in gare casalinghe nell’anno solare 2023 in Serie A (nove su 16 match), considerando i maggiori cinque campionati europei solo il Barcellona ha registrato più clean sheet interni nel periodo (12). Il Monza ha raccolto 12 punti in questo campionato: +5 rispetto al prime otto partite della Serie A 2022/23; soltanto Inter (+7) e Fiorentina (+8) hanno fatto meglio dei brianzoli tra le squadre che hanno preso parte agli ultimi due massimi tornei a questo punto della stagione.