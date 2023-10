Sullo stadio: "Avanti con San Donato e 70mila posti"

Un'altra questione aperta è quella dello stadio. "Ho visto con piacere che il sindaco Beppe Sala si sta muovendo per rimuovere il preannuncio di vincolo della Soprintendenza sullo stadio. Dico la verità: il rammarico è dovuto al fatto che se queste mosse fossero state fatte 4 anni fa, l'avremmo già costruito. Se fosse stato subito sposato il progetto per cui Milano avesse avuto il più bello stadio d'Europa, con la fortuna di due club che lo pagano, oggi non arrancheremmo per cercare di sciogliere questa matassa. Finché il vincolo sta in piedi, l'ipotesi San Siro non esiste". "Andiamo avanti con San Donato - aggiunge -, abbiamo presentato la richiesta di variante e stiamo studiando tutte le ipotesi. Non ci spingiamo a un progetto oltre i 70mila spettatori, perché si dovrebbe fare il terzo anello. E già a San Siro, in fondo, siamo già abituati a quegli standard".