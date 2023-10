Serie A 2024/29, su Sky 3 partite a turno e gli highlights di tutti le 380 gare

Dalla stagione 2024/25 la Serie A sarà protagonista di tre grandi serate Sky: il sabato alle 20.45, la domenica alle 18 e il lunedì alle 20.45, con alcune tra le più importanti sfide al vertice. Sky si è aggiudicata anche gli highlights di tutte le partite del campionato e tutte le partite di Serie A saranno in esclusiva per bar, hotel e altri locali pubblici

Sky ha acquisito per il ciclo 2024/2029 i diritti in co-esclusiva di 3 partite a giornata per un totale di 114 match di Serie A a stagione, insieme agli highlights di tutti i 380 incontri, ai diritti di archivio delle stagioni correnti. Acquisiti in esclusiva anche i diritti di tutti i match di Serie A per bar, hotel e altri locali pubblici.