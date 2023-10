L'ad Furlani ha consegnato una medaglietta all'allenatore, che con il match contro il PSG è arrivato a quota 200 panchine con il Milan e ora punta alle 220 di Arrigo Sacchi. Le parole di Pioli a Milanello: “Senza giocatori e club non avrei mai raggiunto questo traguardo”. Furlani: “Il vero traguardo per te sarà a maggio quando speriamo di festeggiare tutti insieme”

Soltanto una settimana fa, sempre a Milanello , festeggiava il suo 58esimo compleanno con una torta offerta dalla squadra, alla presenza dell’amministratore delegato Giorgio Furlani . Sette giorni dopo, per Stefano Pioli è ancora tempo di un’altra piccola cerimonia al centro sportivo rossonero. L’allenatore ha infatti ricevuto una medaglietta dall’ad Furlani, per le 200 panchine con il Milan . Un traguardo raggiunto nella serata non felice di Parigi ma comunque significativo del percorso di Pioli nel club. Erano presenti tutta la squadra, lo staff e la dirigenza, con Moncada oltre appunto a Furlani. Proprio quest’ultimo ha ripercorso i quattro anni di Pioli sulla panchina del Milan: dallo scudetto alla semifinale di Champions dello scorso anno, e insomma tutti i momenti più belli della gestione dell’allenatore.

Furlani: "Speriamo di festeggiare a maggio"

"Le 200 presenze in panchina sono solo una piccola vittoria -il discorso di Furlani- Il prossimo mini-traguardo arriverà a febbraio quando riuscirai a raggiungere le 220 panchine di Arrigo Sacchi che tutti sanno cosa abbia rappresentato per il Milan. Ma soprattutto il vero, grande traguardo sarà a maggio quando speriamo di festeggiare tutti insieme". A quel punto Pioli ha preso la parola per ringraziare: "Non avrei potuto raggiungere questo traguardo senza i miei giocatori e il supporto del club, che mi è sempre stato garantito con qualità morali e tecniche".