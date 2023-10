In questo turno di campionato la Serie A sostiene la raccolta fondi a favore della Lega del Filo d’Oro “Spazio ai Sogni”. Tutte le squadre scendono in campo per dare un futuro migliore a tanti bambini sordociechi e alle loro famiglie. Anche i portieri Alex Meret, Daniele Padelli, Ivan Provedel con Gigio Donnarumma e Samir Handanovic hanno lanciato i loro messaggi a sostegno di questa iniziativa