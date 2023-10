Sarà un'Inter diversa da quella di Champions League contro lo Strasburgo quella che scenderà in campo contro la Roma. Inzaghi rilancia dall'inizio alcuni dei suoi titolarissimi come Acerbi, Dimarco, Barella e Thuram. In attacco si riforma la coppia con Lauraro mentre Frattesi resta la prima alternativa a centrocampo. Sulla destra Dumfries favorito su Darmian che è in ballottaggio anche con Pavard per il ruolo di difensore

INTER-ROMA, LE ULTIME DA TRIGORIA