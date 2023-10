Mourinho, che dopo il rosso rimediato con il Monza guarderà il match dalla tribuna, è in piena emergenza tra infortunati (ben 7) e affaticati dopo la sfida di Europa League. Il dubbio prinicipale è chi fra Belotti ed El Shaarawy affiancherà l'ex Lukaku, col secondo favorito. Inzaghi, invece, ritrova molti dei titolari tenuti fuori in Champions come Acerbi, Barella, Dimarco e Thuram. Ecco le probabili formazioni