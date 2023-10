Dopo la vittoria sulla Roma, Inzaghi elogia i suoi per la maturità dimostrata: "Bravi a restare lucidi e pazienti. Thuram? Dopo una settimana di allenamenti ho capito che si sarebbe preso tante soddisfazioni". Poi su Lukaku: "Tutti sanno cosa avevo fatto per riportarlo qua, poi ognuno prende le sue decisioni. Io me ne sono fatto una ragione" GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI A

“Siamo stati bravi e pazienti, ho visto una squadra matura e lucida. Per quello che abbiamo fatto avremmo meritato il gol prima dell’81°". Simone Inzaghi si gode i tre punti che riportano l'Inter in vetta alla classifica, al termine di una gara dominata ma che i nerazzurri non riuscivano a sbloccare. "Partita non semplice, la Roma si è difesa molto bene. Se l'atmosfera può aver inciso? E' sempre questa con i nostri tifosi. Ho fatto tante partite ed è sempre stata eccezionale. Stasera si sentiva ancora di più. Ma che sia Roma, Milan, Cagliari o Sassuolo l'atmosfera a San Siro è sempre magica".

"Tutti sanno cosa ho fatto per Lukaku" E a proposito dell'atmosfera, legata al ritorno a San Siro, da ex, di Lukaku: "Ci siamo isolati, abbiamo pensato solo alla partita. La Roma non è solo Lukaku, ci siamo preparati e i ragazzi sono stati lucidi. C'era un rischio per l'atmosfera ma ho visto una squadra lucida. Devo fare un applauso ai ragazzi per queste 13 partite. Abbiamo tanti obiettivi e l'obiettivo primario è cercare di fare più partite possibili. Vogliamo migliorarci, lavoriamo tanto. Si gioca tantissimo ma lo sappiamo, dobbiamo continuare così. Se ho incrociato Lukaku? No, non ci siamo visti. Tutti quanti sanno cosa ho fatto per riportarlo e cosa avrei fatto pur di riportarlo qua. Poi nel calcio ognuno prende le sue decisioni, lui ha deciso di andare da un'altra parte e io me ne sono fatto una ragione. Ma l'avrei salutato senza problemi, io scelgo sempre per il bene dell'Inter e mai del singolo giocatore".

"Mi è bastata una settimana per scoprire Thuram" "Dimenticato" Lukaku, c'è da fare l'elogio del nuovo idolo di San Siro, Thuram: "E' il suo quotidiano che fa la differenza: cura molto i dettagli, deve continuare così. Dopo una sola settimana di allenamenti, avevamo già capito che Thuram si sarebbe potuto togliere grandi soddisfazioni. Sta facendo benissimo ed è giusto lodarlo. Lui e i suoi compagni”. Infine, la spiegazione dei cambi, con quello di Asllani che ha svoltato la partita (suo il lancio smarcante per Dimarco) e la sostituzione di Pavard, ammonito, nell’intervallo: “Pavard stava facendo una grande partita, dominavamo e ho pensato tanto prima di cambiarlo. Non ero sicuro, stava facendo benissimo. Ma poi ho pensato che ci saremmo spinti in avanti per cercare il gol e su una ripartenza di El Shaarawy o Bove, con lui ammonito, avremmo rischiato. Mkhitaryan e Calhanoglu? Ho tolto loro perché Barella stava benissimo". leggi anche Thuram il migliore: le pagelle di Inter-Roma 1-0

Asllani: "Felicissimo di essere rimasto" Inzaghi ha elogiato anche Asllani ("E' entrato con una grandissima personalità, sta crescendo tantissimo, sono contentissimo di lui"), che ha "risposto" così al suo allenatore: "Vedo e ammiro Calhanoglu, è uno dei play migliori del mondo e mi dà tanti consigli, soprattutto su come migliorare in fase difensiva. C'è sempre da migliorare, come sul tiro di Cristante. Pensavo ci fosse Frattesi ma ero più vicino io e potevo uscire io su di lui. Se ho mai pensato di andare via per giocare di più? Tutti vogliamo giocare, c'è stata una mezza voce prima dell'inizio del campionato. Ma ho parlato con la società, mi hanno voluto tenere fortemente. E ho pensato fosse giusto rimanere. Sono contentissimo di essere qua". E su Lukaku: "Ognuno fa le sue scelte, lui ha fatto questa e se è giusto così per lui siamo tutti contenti. Noi andiamo avanti e mi fermo qui, non voglio andare avanti su questo argomento perché non sono io a dover dire certe cose"