Fischi fuori e dentro San Siro da parte dei tifosi dell'Inter verso il grande ex Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha replicato con un applauso ironico verso gli spalti e con un sorriso, mentre a ogni tocco di palla del giocatore sono proseguiti i fischi, così come al momento della lettura delle formazioni. Tiago Pinto: "Per Romelu è una partita uguale alle altre. Ha una storia importante con l'Inter e ora sta costruendo quella con la Roma: è il calcio".

INTER-ROMA LIVE - LE FOTO DI MOU IN TRIBUNA