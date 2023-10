"Poco rispetto per noi"

"Mi dispiace molto per i ragazzi perché hanno fatto uno sforzo grande, e alla fine hanno perso per un gol evitabile a pochi minuti dalla fine. Ma sono anche dispiaciuto perché non c’è rispetto per i miei giocatori, l’atteggiamento dell’arbitro con Ndicka e Mancini lo dimostra. Sono contento di come siamo squadra nella difficoltà: non era facile venire qua senza metà squadra con un altro 'regalo' della Lega che ci ha fatto giocare di domenica e non di lunedì. I ragazzi meritavano di più".