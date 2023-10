Nel video l'analisi a Sky Calcio Club sul momento Juventus, seconda in classifica dietro l’Inter dopo essere stata per qualche ora in testa con la vittoria in extremis sul Verona. La forza dell'attacco, la solidità difensiva, la crescita di Locatelli, la capacità di vivere nel momento e il vantaggio di non avere le coppe. L'analisi dei punti di forza e l'intervento di Del Piero: "Ecco perchè la metto in prima fila per lo scudetto..."

