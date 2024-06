L’allenatore dell’Udinese ha parlato nel giorno della sua presentazione: "Possesso palla, intensità e organizzazione sono i pilastri fondamentali del mio approccio. Sono partito da zero vendendo assicurazioni e oggi mi trovo qui ad allenare in Serie A". E sui suoi idoli: "Seguo Klopp fin dai tempi del Mainz. Ho frequentemente osservato i suoi allenamenti e ho cercato di trarre spunti da lui. Ma ammiro anche Sacchi" TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO LIVE

"Mi sento pronto e preparato per questa nuova sfida e non vedo l’ora di cominciare". Con queste parole, Runjaic si presenta come nuovo allenatore dell’Udinese. Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione, insieme anche a Nani e a Inler per la dirigenza, l’allenatore tedesco ha spiegato le sue prime sensazioni in vista della nuova avventura sulla panchina bianconera. "Il mio grande obiettivo è quello di creare una filosofia distintiva nella squadra che deve avere una mentalità aggressiva. Possesso palla, intensità e organizzazione sono i pilastri fondamentali del mio approccio. Dopo la preparazione estiva, inizieremo a vedere i primi risultati concreti. Parliamo di un gruppo solido, nel quale ci sono molti talenti e si ha un buon equilibrio tra giocatori giovani ed esperti. Lavoreremo con la società per migliorare la squadra. Da ora in poi conteranno solo i fatti: inizia un nuovo capitolo per l’Udinese". approfondimento Udinese, Kosta Runjaic è il nuovo allenatore: i dettagli dell'accordo

Runjaic: "Vendevo assicurazioni, oggi alleno in Serie A" Per Runjaic si tratta della prima esperienza in Serie A: "Sono entusiasta di poter allenare in un campionato così competitivo. Sono davvero curioso di affrontare questa nuova sfida. In Serie A ci sono sempre squadre di alto livello ma credo che possiamo ambire a grandi traguardi ed è giusto farlo. Sono un self made man, sono partito da zero vendendo assicurazioni e oggi mi trovo qui ad allenare in Serie A". E sui suoi idoli: "Seguo Klopp fin dai tempi del Mainz. Ho frequentemente osservato i suoi allenamenti e ho cercato di trarre spunti da lui. Guardo però anche ad allenatore passati come Arrigo Sacchi, da cui ho cercato di assorbire molto quando ero più giovane".

Nani: "Cercheremo giovani promettenti in tutto il mondo" Oltre a Runjaic, giornata di presentazione anche per Gianluca Nani, nuovo Group Technical Director: "Innanzitutto ringrazio la famiglia Pozzo per la fiducia. Per me essere qui è un grande onore. Cercheremo giovani promettenti in tutto il mondo, portandoli in Italia per coltivare e farli crescere. Sarà questo il nostro modo di lavorare". Poi, sulla rosa a disposizione: "Vorremmo trattenere Thauvin, mentre stiamo aspettando Deulofeu. Ha tutto il nostro supporto e la nostra priorità è che guarisca. Vorremmo tenere Lucca mentre c'è ancora da vedere e parlare sia con il mister che con il ragazzo". Sul mercato, invece: "Come ogni anno avremo giocatori che ci lasceranno e altri che arriveranno, ma tutto sempre mantenendo il core business dell’Udinese che è la valorizzazione del talento".

Inler: "Posso far bene con la giusta mentalità" Queste invece le parole di Gokhan Inler, nuovo Responsabile dell’Area Tecnica del club: "La famiglia Pozzo mi cercava da tempo e sono consapevole di poter fare bene con la giusta mentalità, come facevo da giocatore. Ora però l’obiettivo è aiutarli dall’esterno. I nuovi arrivati devono lavorare per poter crescere sempre di più". Poi, sui tifosi: "Qui ti sostengono sempre. I ragazzi devono sentirsi sereni se vogliono raggiungere il vertice. Devono stare bene potranno farmi domande ogni giorno, anche al di fuori del campo, perché poi c'è la famiglia e tante altre cose". approfondimento Inler torna all'Udinese: sarà direttore sportivo

