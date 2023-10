Dove vedere Lazio-Fiorentina in tv

La sfida chiude la decima giornata di campionato. Le due squadre scendono in campo questa sera, lunedì 30 ottobre, alle 20.45 e la partita sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

La partita tra Lazio e Fiorentina , valida per la 10^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 30 ottobre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Vanessa Leonardi e Matteo Petrucci.

I numeri di Lazio e Fiorentina

Sono 148 i precedenti fra le due squadre con 58 vittorie per la Lazio e 47 per la Fiorentina: si tratta della squadra contro cui la Lazio ha ottenuto più vittorie e segnato più gol - 207 - nella sua storia in Serie A. La Lazio ha vinto sei delle ultime otto sfide di Serie A contro la Fiorentina: contro nessuna avversaria ha registrato più successi nello stesso periodo – sei anche contro Sassuolo, Spezia e Sampdoria. La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime sette trasferte di Serie A contro la Lazio. I biancocelesti hanno vinto le ultime due partite casalinghe in campionato.