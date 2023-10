Un pareggio agrodolce per il Milan a Napoli con un secondo tempo in cui i rossoneri si sono fatti rimontare due reti dalla squadra di Garcia. Peggiora anche il dato degli infortuni con Pulisic uscito nell'intervallo per una contrattura muscolare e Kalulu che si è di nuovo fermato. In vista dell'Udinese ecco il punto del nostro invito Manuele Baiocchini con la buona notizia del possibile rientro di Loftus-Cheek