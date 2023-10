Finisce 2-2 tra Napoli e Milan. Rossoneri raggiunti dopo il doppio vantaggio firmato da Giroud, l'MVP. Bene anche Pulisic e Calabria nel Milan. I peggiori Theo e Reijnders, non sufficienti nemmeno Maignan e Leao. Per la squadra di Garcia, spiccano i 7 degli autori dei due gol, Politano e Raspadori. Le pagelle del telecronista di Sky Sport per questa partita: Andrea Marinozzi

NAPOLI-MILAN, LA CRONACA