"Nel calcio non c'è solo il 4-3-3, ci voleva un attaccante in più"

I cambi all'intervallo sono stati decisivi, dentro Ostigard e Olivera, ma soprattutto Simeone per Elmas con annesso cambio di modulo: "Abbiamo cambiato modulo perché nel calcio non c'è solo il 4-3-3. Noi abbiamo una punta come Simeone ma anche un giocatore che si muove bene tra le linee come Raspadori, che può giocare in tutte le posizioni dell'attacco. Ci voleva un attaccante in più. Peccato che Natan abbia preso il secondo giallo, un po' per ingenuità, ma abbiamo finito bene anche in dieci. La squadra ha orgoglio".