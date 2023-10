Dopo l'episodio nel primo tempo di Juventus-Verona con Djuric, il Giudice Sportivo non ha applicato sanzioni verso Gatti in quanto l'arbitro aveva "visto e valutato" durante la partita. In cinque saltano la prossima giornata, compresi Natan e Paredes. Anche Juric out per Torino-Sassuolo