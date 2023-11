Juve, da Deloitte no rilievi su operazioni mercato

La Juventus ha diffuso una nota a integrazione delle informazioni sull'aumento di capitale deciso dal cda. Le relazioni di revisione sul bilancio dell'esercizio 2022/2023 della Juventus condotte dalla società Deloitte & Touche "non contengono rilievi sulla contabilizzazione delle operazioni di cessione e contemporaneo acquisto di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori concluse con la medesima controparte", si legge nel comunicato. Intanto Exor ha anticipato la sua quota per l'aumento di capitale

Nessun rilievo da parte di Deloitte sulle operazioni di mercato della Juventus relative all'esercizio 2022-2023. Lo ha comunicato il club bianconero nella serata di martedì 31 ottobre. Le relazioni di revisione sul bilancio dell'esercizio 2022/2023 della Juventus condotte dalla società Deloitte & Touche "non contengono rilievi sulla contabilizzazione delle operazioni di cessione e contemporaneo acquisto di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori concluse con la medesima controparte", si legge nella nota diffusa in merito all'integrazione delle informazioni sull'aumento di capitale deciso dal Cda.

Le relazioni di revisione "contengono l'aggiornamento degli effetti economici e patrimoniali dei rilievi relativi alla competenza degli accordi di riduzione e integrazione dei compensi sottoscritti con il personale tesserato negli esercizi 2019/20, 2020/21 e 2021/22, nonché l'aggiornamento dei rilievi relativi a effetti o possibili effetti contabili di 'promemoria' o 'memorandum' con altri club attinenti a talune operazioni di calciomercato, risalenti agli esercizi 2017/18, 2018/19 e 2019/20", precisa nel comunicato la Juventus. I potenziali effetti di tali rilievi - continua la nota - sarebbero positivi, a livello economico, sia nell'esercizio corrente che in quello precedente, e sarebbero nulli sul patrimonio netto al 30 giugno 2023 e sostanzialmente nulli sui flussi di cassa e sull'indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello in corso".

Exor anticipa la quota per l'aumento di capitale

Intanto Exor, azionista di maggioranza del club, ha anticipato in data 27 ottobre la quota di sua competenza, pari a circa 80 milioni, sull'aumento di capitale previsto fino a un massimo di 200 milioni di euro. La prossima assemblea degli azionisti di Juventus è convocata all'Allianz Stadium il 23 novembre.