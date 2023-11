Ottimi numeri al Gewiss Stadium per l'Atalanta di Gasperini, con 4 vittorie su 5 in stagione e ben cinque clean sheet. Ma ora a Bergamo è attesa la capolista Inter, un vero crash test per la Dea che dirà molto delle ambizioni di De Roon e compagni SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELL'11^ GIORNATA

Fort Gewiss. I tifosi bergamaschi hanno già ribattezzato il loro stadio che, stando al trend registrato fin qui in stagione, ha prodotto solo buone cose: 3 vittorie su 4 in campionato (4 su 5 inclusa la coppa) e 5 clean sheet, che per i non anglofoni significa porta blindata per 5 partite grazie a Musso e Carnesecchi, alternati con impeccabile efficacia tra serie A ed Europa. E tra l'altro proprio nei big five europei è l'unica a non aver ancora subìto reti in casa.

Il crash test con la capolista Inter Il crash test contro la capolista, unanimemente riconosciuta come la prima della classe - e non solo perché in testa - svelerà ancora meglio di che pasta è fatta la Dea: se contro le piccole (Frosinone a parte) finora è stata impeccabile, ha rischiato di vincere contro la Juve ma ha perso - maluccio - in casa di Fiorentina e Lazio, avversarie dirette per un piazzamento europeo.

Dopo l'Inter arrivano Napoli e Milan Il vero salto di qualità, se ci sarà, può arrivare nelle prossime settimane: dopo l'Inter l'Atalanta ospiterà il Napoli (alla ripresa dopo la sosta) e il Milan (il 9 dicembre). Gasperini non conosce ancora i reali limiti della nuova Atalanta, e al netto di qualche inciampo evitabile, la vera soddisfazione è scoprire partita dopo partita fino a che punto potrà alzare l'asticella delle ambizioni. Anche per questo non aver quasi mai potuto contare sul vero Scamacca, e mai in assoluto su Touré, rende questi limiti ancora inesplorati. E intrigante l'idea di poter riscrivere la storia con interpreti diversi.