Torna Dybala dopo quasi un mese e non è un ritorno come gli altri. La sua assenza e quella di Lorenzo Pellegrini tolgono al gruppo un'enorme cifra di creatività. Contro l’Inter il piano partita, più o meno condivisibile, scaturiva proprio da questo ragionamento: senza qualità meglio puntare tutto sulla fase difensiva . Le cose non sono andate bene. Hanno in parte pesato le assenze, ma anche le presenze e non solo nella serata del Meazza.

I nuovi non bene, tranne Lukaku

Paredes e Ndicka faticano per arrivare alla sufficienza, degli altri per motivi diversi non c’è traccia. Di chi la colpa? Tiago Pinto si ritrova in una condizione di estrema difficoltà: da una parte c’è un allenatore concentrato sul presente, sulle coppe e bisognoso di calciatori già pronti. Dall’altra una società a cui piacerebbe cercare profili diversi per muoversi nell’ambito del trading. Su tutto incombe l’accordo con l’UEFA e i suoi confini di spesa molto rigorosi. La classifica è pesante: nono posto, meno otto punti rispetto la passata stagione e l’aspetto più grave è che al quarto anno la proprietà non sia riuscita ancora a miscelare gli ingredienti giusti per trovare la ricetta vincente buona a far rientrare la Roma nei posti nobili della Serie A.