Dove vedere Bologna-Lazio

La partita tra Bologna e Lazio, valida per l'11^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 3 novembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming s u NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marco Nosotti e Matteo Petrucci. Dalle 20 e dalle 22.40 appuntamento con La Casa dello Sport Night. In studio: Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi in collegamento da Roma.

I numeri di Bologna e Lazio

La Lazio è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 20 partite contro il Bologna nel massimo campionato (10 vittorie, 8 pareggi), anche se le due sconfitte nel parziale sono arrivate nelle tre gare esterne più recenti contro i rossoblù: il 27 febbraio 2021 (0-2) e il 3 ottobre 2021 (0-3). Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare interne contro la Lazio in Serie A, registrando due vittorie e un pareggio: nella sua storia non ha mai ottenuto più clean sheet consecutivi in casa contro i biancocelesti nella competizione. La Lazio è la squadra contro cui il Bologna ha segnato più gol in Serie A (187), mentre dall’altra parte, i biancocelesti hanno realizzato 196 reti contro i rossoblù nella competizione, solo contro la Fiorentina ne hanno messi a segno di più (207). Il Bologna non ha perso nessuna delle ultime nove partite di campionato (3 vittorie, 6 pari), l’ultima volta che è rimasto imbattuto in 10 gare di fila in Serie A è stata tra dicembre 1979 e marzo 1980, con Marino Perani in panchina. La Lazio ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato, dopo che aveva ottenuto solo due successi nelle prime sette disputate nel 2023/24 (1 pari, 4 sconfitte); l’ultima volta che i biancocelesti hanno registrato quattro vittorie di fila in Serie A è stata lo scorso aprile. Il Bologna ha perso solo una delle ultime 12 gare casalinghe in Serie A (5 vittorie, 6 pareggi) – contro il Milan il 21 agosto – e ha mantenuto la porta inviolata nella metà di queste partite, incluse due delle ultime tre. Ciro Immobile ha segnato nove gol in Serie A contro il Bologna e già contro cinque squadre ha realizzato almeno 10 reti nel massimo campionato italiano (Cagliari, Genoa, Sampdoria, Udinese e Verona); l’attaccante della Lazio potrebbe diventare il terzo giocatore in grado di andare in doppia cifra contro sei o più squadre nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Francesco Totti (10) e Antonio Di Natale (sette).